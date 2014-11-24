Владимир 23.11.2014 08:25:03 Уже несколько месяцев ощущаю высокочастотный шум в левом ухе. Шум — внутренний (как принято называть — субъективный), изнально был заметен только по утрам — при пробуждении ото сна, сейчас немного заметен и днем. Были периоды по нескольку дней, когда шум очень сильно ощущался в дневное время — раздражал. Заметил, что после подачи в левое ухо какого-нибудь шипящего звука (с высокочастотными составляющими) шум на время исчезает. Шум достаточно однородный, с пульсом не коррелирует, частота шума — где-то в районе 10-12 килогерц. ЛОР проверил наличие пробок — отсутствуют. Сурдолог сделал аудиограмму (tympanogram, reflex, tone audiogram) — проблем со слухом не обнаружил. Каких-то особых ощущений в области левого уха не имеется. Из возможных внешних причин, могу отметить, что впервые обнаружил шум после нескольких месяцев работы за старым компьютером, у которого аналогично шумели винчестеры — приходилось даже иногда выключать компьютер, чтобы отдохнуть от их шума. Собственно, изначально утренний шум в ухе и интерпретировал как какой-то остаточный эффект от дневного шума компьютера (хотя это может быть и простое совпадение). Потом заменил компьютер на новый, специально подобрал тихую сборку, но шум в ухе не исчез. Кроме того, у меня в левой части нижней десны имеет место хронический пародонтит, иногда бывают рецедивы — может ли инфекция каким-либо образом добраться до уха? Понимаю, что причин шума в ухе может быть много . На поликлинику расчитывать не приходится. Поэтому хочу сделать какую-то предваритетелую объективную диагностику, чтобы дальше самостоятельно посетить нужных врачей. Уже посоветовали сделать: дуплекс сосудов шеи, допплер магистральных артерий головы, рентгенографию шеи + функциональные снимки. Но это все относится к области кровоснабжения. Наверное, в первую очередь имеет смысл сделать МРТ -диагностику, чтобы визуально проверить наличие каких-либо аномалий в области внутреннего уха и головы. Собственно, интересует конкретная формулировка для выполнения МРТ -диагностики в данном случае (аналог направления от врача). Ну и что можете еще сказать по этому поводу? Заранее благодарен.

Владимир 24.11.2014 08:55:25 Еще небольшое уточнение насчет частоты ощущаемого шума: Приведенные выше цифры 10-12 килогерц могут быть неверны, поскольку я проводил чисто субъективное сравнение со звуком какой-то программы-генератора, скачанной в Интернете. Но шум достаточно высокой частоты — выше тех тестовых звуков, которые подавались на ухо на приеме у сурдолога.

Игорь Геннадьевич 24.11.2014 20:52:15 Здравствуйте, Владимир. При выполнении МРТ головного мозга в случае шума в ушах специалисту необходимо обратить внимание на область мосто-мозжечкового угла. Если при осмотре не нашли ничего подозрительного, то диагноз в направлении так и пишется: субъективный шум в ушах (тиннитус). Имеет смысл сдать общий анализ крови, чтобы убедиться, что у Вас нет анемии, кровь на ТТГ для оценки функции щитовидной железы. Особого смысла от УЗИ сосудов головы и шеи, а также рентгенографии позвоночника не вижу, так как теоретически некоторые проблемы в области шеи и лица (миофасциальный синдром, дисфункция височно-нижечелюстного сустава) действительно могут давать подобный шум, но их наличие определяется исключительно при клиническом осмотре и никакими методами дополнительной диагностики не подтверждается. Кроме того, часто проблема бывает комплексной — все ли в порядке у вас с артериальным давлением, нет ли лишнего веса, все ли в порядке в психоэмоциональной сфере?

Владимир 25.11.2014 12:10:23 Доброе время суток, Игорь Геннадьевич. Анализ крови я сделал — там все нормально (гемоглобин, эритроциты, холестерин и пр.), за исключением небольшого повышения билирубина, не в разы — где-то процентов на 20-30 от верхней нормы. ЭКГ — норма. Щитовидку надо бы, конечно, проверить. А какая причинно-следственная цепочка между нарушением работы щитовидки и шумом в ушах? Вес нормальный. Давление где-то 125/78, плюс-минус погрешность пунктов в 5 — проблем не вызывает. Физическая форма в норме. Работаю программистом — дома, поэтому каждый день прогуливаюсь быстрым шагом не менее часа, чтобы кровь погонять по сосудам. Что касается ренгенографии (+ функциональные снимки) и УЗИ сосудов, я так понимаю, что это порекомендовали на случай зажима сосудов в шейном отделе позвоночника или каких-либо иных проблем с сосудами, что, соответственно, могло привести к нарушению кровоснабжения каких-то участков мозга. Хотя, по роду деятельности, что-нибудь серьезное я бы, наверное, заметил. Психогенные причины можно оставить на потом — это уж слишком хитрый вариант. В данный момент больше волнуют какие-то физические причины, которые могут привести к ухудшению слуха или усилению шума: что-нибудь в среднем ухе, неврит, нарушение питания или давление на нерв, какое-нибудь вялотекущее воспаление, ишемия и пр. Раз имеется симптом, надо суетиться. То, что аудиограмма в порядке, это ведь ничего не значит — там измерения только до 8Кгц и всего несколько выборочных тестов. Позже все может измениться. Поэтому я и хочу заранее охватить диагностикой какой-то типовой набор причин, даже если придется немного переплатить.

Владимир 25.11.2014 12:45:33 Кстати, при сильном напряжении мышц челюсти у меня тоже возникает высокочастотный шум — но погромче, и он затихает в течении нескольких секунд при сохранении напряжения (хотя, может, просто трудно удержать нужное напряжение). Если ритмично напрягать-отпускать мышцы, то и шум ритмично повторяется.

Игорь Геннадьевич 02.12.2014 21:31:02 Одним из многих симптомов гипотиреоза может быть шум в ушах. Поэтому я рекомендовал ТТГ . Для более детальной диагностики проблем, связанных с ухом, имеет смысл обратиться к сурдологу. Нарушение кровоснабжения того или иного участка головного мозга — это инсульт, или транзиторная ишемическая атака, если повезет. У вас этого нет. Если было бы, тогда требовалось бы выполнение УЗИ сосудов. Еще одной причиной шума может быть дисфункция височно-нижечелюстного сустава. В этом случае полезной может быть консультация стоматолога или челюстно-лицевого хирурга, знакомого с данной проблемой.

Владимир 03.12.2014 14:50:14 Щитовидку проверил — в порядке ( ТТГ = 1,73; Т4 своб = 14,6; Т3 своб = 5,0 ). А вот из области нарушения кровоснабжения — есть еще спазм микрососудов или атеросклероз и, соответственно, ишемия нерва или других частей слухового аппарата. Я тут прикинул — судя по высокой частоте шума, скорее всего, звенит сам слуховой нерв. Ну и провел на этот счет небольшой профилактический эксперимент — дня три принимаю циннаризин и магний с B6. К моей радости, дело сдвинулось — раздражающий звон ушел. Шум еще имеет место быть, но более слабый и его тон изменился — больше похоже на остаточный эффект после полета на самолете. Такие вот дела... Ну и шею еще проверю — сосуды ведь могут на ночь частично пережиматься, когда голова на подушке лежит. Шум-то усиливался именно в горизонтальном положении. Хотя, тогда бы было плохо не только слуховому нерву.

Александр 22.08.2019 14:03:12 Владимир, чем кончилась история? Она похожа на мою. Владимир, чем кончилась история? Она похожа на мою.

Эдуард 14.12.2020 00:38:42 Расскажите что было дальше. Тоже волнует проблема Расскажите что было дальше. Тоже волнует проблема